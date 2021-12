Casale sconfitto a Varese: la vetta si allontana

MASNAGO - Debutto amaro sulla panchina del Casale in una gara integrale per Giacomo Modica: il Varese si impone di misura - ma avrebbe potuto dilagare - mettendo in evidenza i limiti della difesa non ancora sincronizzata nei minuti a cavallo dei due tempi. Il Novara prende il largo in classifica, ma i segni di una voglia di invertire la rotta ci sono tutti.

Il primo tempo è quasi tutto di marca Varese: i ragazzi dell'ex Rossi premono in più occasioni impegnando a fondo Franetovic all'esordio dopo un'occasione per Candido nei minuti iniziali del match. Protagonista nel bene e nel male Minaj: prima spreca una fuga mettendo in mezzo un pallone in una zona priva di compagni di squadra, poi al 24' parte in progressione dribblando due volte Pugliese e deposita in rete evitando anche il disperato tentativo di recupero del portiere ospite. Appena prima dell’intervallo il Varese potrebbe chiudere virtualmente la gara, ma Minaj lanciato davanti alla porta ospite da Piraccini questa volta non è preciso e pur senza il portiere sulla linea riesce a farsi respingere il tiro da Gilli che tiene in partita i suoi.

A inizio ripresa il Varese colleziona tre occasioni d'oro per il raddoppio: prima Di Renzo lancia Minaj solo davanti a Franetovic bravissimo a chiudergli lo specchio della porta e farsi tirare addosso, poi tocca proprio a Di Renzo sbagliare una facile ribattuta su una parata del portiere su tiro da fuori area di Minaj e infine Mapelli incorna un cross dalla sinistra a pochi passi dalla linea di porta ma mette sul fondo. Passata la burrasca il Casale si riorganizza e Rossini arriva alla conclusione in area venendo rimpallato dalla difesa; Forte e Disabato reclamano un rigore a testa ma l'arbitro delude le aspettative di tutti e due, poi entra Mamah per Minaj fra i padroni di casa e Modica fa addirittura un triplo cambio inserendo Onishenko per Giacchino, Palermo per Pugliese e Gatto per D'Ancora. La prima occasione è però ancora per il Varese con il trio Mamah, Disabato e Di Renzo che perde l'attimo per battere a rete, poi l'infortunio proprio a Mamah restituisce energie al Casale che preme gli avversari nella loro area per tutto il quarto d'ora finale andando anche vicinissimo al pari con un tap-in di Gatto in area murato da Monticone. L'arbitro Gangi concede un recupero lunghissimo, oltre i sei minuti, ma a collezionare angoli è il Varese che trova in Pastore un terminale offensivo affidabile: al fischio finale esultano gli oltre ottocento tifosi di casa.

VARESE - CASALE 1-0

MARCATORI: pt 24' Minaj

VARESE (3-4-1-2) Trombini; Mapelli, Monticone, Parpinel; Foschiani, Disabato (26' st D'Orazio), Premoli, Tosi; Piraccini (43' st Cappai); Minaj (10' st Mamah, 33' st Cantatore), Di Renzo (26' st Pastore). A disp. Priori, Battistella, Marcaletti, L.Baggio. All. Rossi

CASALE (4-3-3): Franetovic; Gilli, Silvestri, Gianola, Cannia (43' st Brevi); Pugliese (20' st Palermo), D'Ancora (20' st Gatto), Rossini; Giacchino (20' st Onischenko), Forte (43' st Amayah), Candido. A disp. Tamburelli, Guarino, Casella, Mullici. All. Modica.

ARBITRO: Gangi di Enna