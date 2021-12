Inverno Stat: il bilancio dei viaggi natalizi tra mercatini e presepi

CASALE - Dopo lo stop dell'anno scorso a causa del lockdown, sono tornati i viaggi natalizi proposti dal Gruppo Stat. Numerose le mete toccate dai 1000 viaggiatori che hanno scelto il tour operator per i tradizionali mercatini e presepi del Trentino e dell'Alto Adige, di Annecy (Francia) e di alcune mete del centro Italia come Gubbio o Assisi.

A parte alcune chiusure anticipate per l'emergenza sanitaria - come le fiere in Austria e Baviera - sono stati portati a termine quasi tutti i viaggi proposti. Confermati al momento anche i tour in Italia per Capodanno.