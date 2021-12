Raccolta differenziata: al via la nuova campagna informativa di Cosmo

CASALE - In questi giorni è iniziata la nuova campagna informativa per incentivare la raccolta differenziata in città. Dopo i manifesti ‘Bicchiere mezzo pieno’ affissi durante l’estate, ora l’obiettivo è consegnare a tutte le famiglie il prontuario di Cosmo che indica puntualmente dove conferire i rifiuti.

I volontari in questi giorni sono impegnati nella zona del centro storico, dove imbucheranno nelle cassette delle lettere il prontuario, accompagnato da una nota di Cosmo sui controlli che si sono avviati grazie all’entrata in servizio del nuovo ispettore ambientale.

«A partire dal mese di giugno – si legge - è attivo un servizio di vigilanza ambientale da parte di un pubblico ufficiale a cui sono stati conferiti poteri di polizia amministrativa con l’obiettivo di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani. Tale regolamento contiene diverse norme volte a migliorare la qualità dei rifiuti conferiti, gestire la raccolta in maniera più efficace e garantire il decoro urbano; a queste fanno seguito relative sanzioni che, tra le altre, vanno da un minimo di 25 a un massimo di 300 euro in caso di mancata differenziazione, abbandono di rifiuti fuori dai contenitori o esposizione degli stessi in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti».

Per le attività commerciali sarà consegnata anche un promemoria sul servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi di cartone: «Cosmo sta investendo molto nella comunicazione – ha ricordato il presidente Guido Gabotto – perché crediamo fermamente che solo coinvolgendo direttamente cittadini e aziende si possano avere concreti vantaggi. Il tutto per raggiungere un obiettivo fondamentale: avere una città più pulita e una raccolta rifiuti migliore».

La consegna dei prontuari e dei volantini sarà esclusivamente tramite le buche delle lettere, quindi nessun volontario o operatore di Cosmo e del Comune chiederà di entrare nelle abitazioni.

«Grazie alla disponibilità e alla collaborazione della associazioni ambientali del territorio – ha sottolineato il sindaco Federico Riboldi – abbiamo dato vita con Cosmo a un’importante campagna informativa, che coinvolgerà nelle prossime settimane l’intera città, frazioni comprese».