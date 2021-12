Contro l'abbandono dei rifiuti a Casale arrivano le foto-trappole

CASALE – Nel consueto aggiornamento settimanale, il sindaco Federico Riboldi racconta dell’approvazione in consiglio comunale del regolamento di video sorveglianza che prevede le foto-trappole contro l’abbandono dei rifiuti e del nuovo piano di Protezione Civile. Annuncia quindi dei nuovi investimenti congiunti tra Comune e Amc per la derattizzazione e la presentazione a Torino del MonFest, la Biennale di fotografia dedicata in particolare a Francesco Negri.