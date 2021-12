'Fai la mossa giusta': così scuola e imprese orientano al lavoro in Monferrato

CASALE - Quale percorso scolastico scegliere dopo le medie? In aiuto dei ragazzi e delle loro famiglie - per rispondere a questa importante quanto delicata domanda - arriverà 'Fai la mossa giusta' il primo open day di orientamento 'scolastico-aziendale' del prossimo 15 gennaio tra le sale del Castello del Monferrato.

In otto sale del maniero casalese per un'intera giornata saranno presenti gli istituti scolastici superiori del comprensorio che illustreranno la loro proposta formativa in piena sinergia con le realtà produttive del territorio monferrino nell'evento organizzato dal Comune di Casale e dalla Fondazione Aleramo: «L'idea nata dalla volontà di far vedere alle famiglie un territorio che produce, supportando la loro scelta di orientamento anche nell'ottica - un domani - di poter lavorare restando qua» ha detto alla presentazione di questa mattina il presidente del consiglio comunale (con delega al lavoro e alla Famiglia) Fiorenzo Pivetta.

A fargli eco il sindaco Federico Riboldi: «Vogliamo suggerire un approccio diverso rispetto al passato: molte volte ci dimentichiamo di come il Monferrato Casalese sia un territorio con un livello produttivo e imprenditoriale tra i più alti della regione, quindi pensiamo sia utile mostrare ai giovani studenti come le nostre scuole possano anche formare nuove figure tecniche che poi potranno rimanere a lavorare in Monferrato senza dover cercare lavoro altrove. I due obiettivi sono infatti, da una parte, eliminare l'educational divide tramite quest'interazione scuola-azienda, e dall'altra fare in modo che gli uomini e le donne di domani possano costruirsi qui una vita».

Il programma del 15 gennaio

Il programma completo è ancora in fase di definizione, l'unica cosa certa è che diverse aziende e molti istituti tecnici hanno già confermato la loro presenza, così come il professor Angelo Miglietta, pro rettore dell'università Iulm di Milano, che alle 9.45 inaugurerà 'Fai la mossa giusta' con l'approfondimento sulle 'Prospettive di lavoro e scelte formative nel mondo del post Covid: uno sguardo su Casale e il suo Monferrato'.

A seguire quindi l'apertura delle sale con tutti i punti d'incontro con scuole e aziende per poi arrivare al spazio al dibattito moderato dal presidente della Fondazione Aleramo, Paolo Secco, dal titolo 'Orientare alla scelta: spunti e riflessioni per un orientamento consapevole' delle 17. Chiusura della giornata alle 17.45 con l'apericena conclusivo.