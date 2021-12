Torna il 'Pullman della Neve' di Stat, da Genova fino alla Valle d'Aosta

CASALE - Ritorna il 'Pullman della Neve' del Gruppo Stat. La linea Genova-Alessandria-Casale-Vercelli-Valle d'Aosta ha riaperto questa settimana le prenotazioni. Le fermate saranno Pont, Verres, St.Vincent, Chatillon, Aosta, Morgex, Prè S.Didier e Courmayeur.

Sarà permesso, come sempre, imbarcare l’attrezzatura direttamente sul pullman. Le fermate saranno prossime agli impianti di risalita o ai punti di raccolta delle linee valdostane. La linea sarà operativa tutti i giorni dal 27 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022. Tariffe speciali sono applicate per A/R in giornata e per comitive di 4 persone (quest’ultime hanno diritto al 25% di sconto). E’ possibile acquistare il proprio posto direttamente presso le agenzie di viaggio o sul sito del Gruppo Stat www.gruppostat.com.