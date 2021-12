Le cifre del Palazzetto: Comune ed Energica versano oltre 130mila euro

CASALE - L'assessore Luca Novelli ha risposto pochi giorni fa all'interrogazione a risposta scritta presentata a fine novembre da Fabio Lavagno (Pd) in merito alle cifre della gestione del PalaFerraris.

Tra i punti sottolineati dall'esponente Dem anche un'ipotesi di intervento pubblico a supporto di una società privata, Casale Sport.

Le risposte dell'assessore Novelli

A quanto ammontino annualmente le entrate della Società Casale Sport s.r.l. a seguito di contributi, sponsorizzazioni, da parte del Comune di Casale Monferrato e sue società partecipate (ivi compresa Energica s.r.l.). «In base al contratto in essere tra il Comune e la società Casale Sport la somma annua erogata è pari ad euro 84.392,55 . In base al contratto tra la società Casale Sport e Energica Srl il corrispettivo spettante al soggetto gestore del Complesso Palasport è Palestra Leardi ammonta a euro 20mila per anno solare».

e la società Casale Sport la somma annua erogata è pari ad euro . In base al contratto tra la società Casale Sport e Srl il corrispettivo spettante al soggetto gestore del Complesso Palasport è Palestra Leardi ammonta a euro per anno solare». Se corrisponda al vero che la somma tra contributo storico (104mila euro); il contributo comunale del 4/11/21 (34mila euro) e l'accordo commerciale con Energica srl (20mila euro) superi i costi di gestione nell'esercizio 2020 e nel caso se questo sia conforme a principi di economicità ed efficienza. Se siano stati valutati i bilanci della Società Casale Sport s.r.l. e, a fronte di questo, quanto sopra riportato non si configuri come intervento pubblico a supporto di una società privata. «Per l'anno 2021 è stato erogato dal Comune euro 89.392,55 ed euro 34.000 ; dalla società Energica Srl euro 4.167,00 ed euro 10.000,00 (anticipo del 1° semestre 2022). La somma risulta inferiore al costo di esercizio della Società Casale Sport per l'anno 2020 ».

ed euro ; dalla società Energica Srl euro ed euro (anticipo del 1° semestre 2022). ». Quale sia la situazione di assolvimento dei pagamenti della Società Casale Sport s.r.l. nei confronti di Energica s.r.l. in merito alle forniture erogate e se esitano altre società riconducibili alla stessa proprietà, magari gestrici di altre strutture, che nel tempo abbiamo riscontrato difficoltà nell’assolvimento dei propri impegni economici nei confronti della medesima Energica s.r.l.. «Con la nota 33975 del 3/12/2021 la società Energica comunica che "relativamente all'assolvimento delle forniture erogate da Energica a Casale Sport e/o società a essa riconducibili, relativamente alle 3 utenze servite non sussistono a oggi insoluti "».

"». Quali siano le entrate derivanti dall’ospitare l’Associazione sportiva Derthona Basket nella stagione del campionato 2021-22. «A tal fine si riportano le condizioni contenute nel contratto, che prevedono per le società aventi sede al di fuori del Comune di Casale Monferrato le seguenti tariffe: per allenamenti 50 euro / ora, per partite 2.500 euro / partita».

Lavagno: «Si tratta di tanti soldi»

«Si tratta di tanti soldi, più di 130mila euro, dati dal Comune ed Energica alla società gestrice. Consideriamo che gli 89.392,55 dovrebbero essere al netto di Iva, quindi il Comune ci pagherebbe anche le tasse, rappresentando pertanto un costo ben più alto per la collettività. Se è vero che la somma dei contributi complessivi risulta inferiore ai costi di gestione, è altrettanto vero che vi si avvicina molto, annullando di fatto il concetto di rischio d'impresa - commenta Fabio Lavagno - E poi c'è il prezzo di favore fatto al Derthona Basket, agli extracasalesi la tariffazione oraria per affittare in occasione degli allenamenti, da quanto è noto, dovrebbe essere 60 euro all'ora ai tortonesi viene invece garantito uno sconto di 10 Euro per ora di impiego. Se poi i 2.500 Euro a partita, che costituiscono comunque un’ulteriore entrata per il gestore, siano congrui o meno ed in linea con i costi di altre strutture per analoghe iniziative, ci riserviamo approfondimenti».

La mozione del Pd 'salta'

Sempre a proposito del palazzetto di Casale, si sarebbe dovuta discutere lunedì sera in consiglio comunale la mozione presentata dal Pd con la richiesta all'amministrazione Riboldi di fare un passo indietro, rimuovendo il naming commerciale PalaEnergica che - a dire dei dem - rischierebbe di offuscare completamente l'intitolazione e la memoria dello storico politico monferrino Paolo Ferraris. Per l'organizzazione dei lavori a cura della conferenza dei capigruppo che ha previsto altri argomenti nella prima parte del consiglio e la contestuale ora tarda cui era giunta la discussione, il punto è slittato a una delle prossime sedute. Se ne riparlerà perciò nel 2022.