Tre squilli, il Casale torna a vincere

CASALE - La prima vittoria targata Giacomo Modica. E, anche, la fine del blackout del Casale, che chiude il 2021 battendo il Bra, 3-1, e il punteggio avrebbe potuto essere anche più ampio.

"Non importa come giochiamo, conta solo vincere" aveva sottolineato il tecnico alla vigilia. I nerostellati hanno anche giocato, soprattutto Continella, grande protagonista, ma anche i due esterni Gilli e Casella, Candido, Rossini, lo stesso Forte, che certo non è una prima punta, ma lascia sempre il segno.

Uno - due in 120 secondi

Dopo mezzora di sostanziale equilibrio, il micidiale uno - due dei padroni di casa: al 35' segna Rossini, con l'aiuto del legno, e quando Capellupo prova a intervenire, la palla ha già superato la linea di porta. Meno di 120 secondi e al 37' Continella impreziosisce la sua miglior gara della stagione, prima tentando la conclusione di destro e poi ribadendo di sinistro, il suo piede, per infilare Tunno.

Gli ospiti riaprono la gara al 44', punizione da manuale, dal limite, di uno degli ex, Capellupo (nell'azione l'arbitro 'grazia' Gianola, già ammonito, che ha rischiato il secondo giallo), nulla da fare per Franetovic.

Ancora occasioni da una parte e dall'altra nella ripresa, poi, al 29', s'invola Giacchino, appena entrato: va giù in area, è rigore, Forte angola bene e spiazza il portiere, palo e risultato al sicuro. Gestione ancora più agevole dopo che il Bra resta in 10, a meno di un quarto d'ora dalla fine.