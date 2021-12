Il Museo Civico? Per le feste si fa ‘teatro’ della Monferrato Classic Orchestra

CASALE - Sono due gli appuntamenti per le feste al Museo Civico di Casale. Domenica 26 dicembre e giovedì 6 gennaio sono attesi gli spettacoli in collaborazione con la Monferrato Classic Orchestra nel Salone Vitoli al primo piano.

Per santo Stefano si inizia alle 17 con il trio italiano di Cristina Trimarco (fagotto), Endrio Luti (fisarmonica) e Thomas Luti (sassofono), che proporrà un concerto di musica Klezmer. Per l’anno nuovo all’epifania invece sempre appuntamento alle 17 con il Quartetto Eridano composta da Davide Torrente, Sofia Gimelli (entrambi violino), Carlo Bonicelli (viola) e Chiara Piazza (violoncello), che si esibirà con il Quartetto per archi in Re Minore K421 di Mozart e il Quartetto op.132 n. 15 di Beethoven.

L’ingresso sarà libero e gratuito fino ad esaurimento posti. Durante le feste il Museo Civico sarà regolarmente aperto al pubblico in questi orari: giovedì 23 e 30 dicembre dalle 8.30 alle 16.30, con una pausa dalle 12.30 alle 14.30; venerdì 24, domenica 26 e venerdì 31 dicembre e domenica 2 e giovedì 6 gennaio dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Chiuso invece sia a Natale che a Capodanno.