Sambonet Paderno: 12 borse di studio per Sobrero e altri due istituti

NOVARA – L’azienda Sambonet Paderno di Novara si schiera al fianco di 3 importanti istituti piemontesi – tra cui il Sobrero di Casale – mettendo a disposizione 12 borse di studio, per un investimento totale di 25mila euro annui, per valorizzare valorizzare percorsi formativi qualificati in ambito meccanico ed elettronico.

L’iniziativa intende favorire e avviare lo scambio di competenza tra mondo formativo e industriale, per delineare percorsi istruttivi che riescano a rispondere alle esigenze lavorative odierne. Ciascun istituto avrà la possibilità di premiare il proprio miglior diplomato, assegnandogli una borsa di studio e la possibilità di confrontarsi con i premiati delle altre due scuole, oltre ad entrare direttamente in contatto con la realtà aziendale.

Per le studentesse particolarmente meritevoli del primo biennio, indirizzate alle sezioni di meccanica, elettrotecnica ed elettronica, Sambonet Paderno metterà invece a disposizione un incoraggiante incentivo. Una borsa di studio immancabile per l’azienda che vanta nel proprio organico una percentuale femminile considerevole per valorizzare il ruolo e l’eccellenza delle donne all’interno di un percorso formativo tecnico, culturalmente ancora percepito al maschile.

I riconoscimenti porteranno – nel decimo anniversario dalla sua scomparsa – il nome della madre dei titolari dell’azienda. 'Maria Valentina Francia', classe 1926, è stata portavoce dell’importanza della scuola e dello studio già all’interno della propria famiglia, ponendo l’istruzione al primo posto nell’educazione dei figli prima, nipoti poi, supportandoli e incentivandoli nelle loro scelte che li hanno portati a costituire la realtà imprenditoriale internazionale di Sambonet e del Gruppo Arcturus.