Gli ex rappresentanti del Balbo regalano libri alla scuola per Natale

CASALE - Bel gesto degli ex rappresentanti d'istituto del Balbo di Casale. Alice, Giulia, Sabrina, Tommaso, Jacopo e Lorenzo hanno scelto di comprare libri e donarli alla biblioteca della scuola che li ha accompagnati per cinque anni.

«Qualche tempo fa ci siamo chiesti cosa potessimo fare per Natale, cosa avremmo potuto realizzare per stare vicino a un numero così elevato di studenti, per aiutarli, per dare un nostro piccolo contributo a questa scuola che per noi si è trasformata, specialmente nell'ultimo anno, in casa. Dalla voglia di fare del bene e regalare un po' di noi al nostro istituto è nata questa nostra idea - spiegano - Natale è il tempo dei regali e così abbiamo pensato di comprare libri completamente nuovi su Amazon e di regalarli alla nostra biblioteca. Classici, libri in inglese, in francese, in spagnolo, romanzi e tutto ciò che siamo riusciti nel nostro piccolo ad acquistare con i nostri risparmi. Speriamo con questo gesto di riuscire a restituire parte del mondo che c'è stato dato dal dirigente, dai collaboratori, da voi stessi docenti e soprattutto dai ragazzi! Chissà, magari saremo da aiuto a qualche studente prossimo anno!! Vi auguriamo buon Natale».