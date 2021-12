Aperto il bando per il Servizio Civile: 8 i posti disponibili in città

CASALE - È uscito il nuovo bando per il Servizio Civile e anche per quest'anno Casale ha deciso di partecipare nuovamente al progetto offerto dal Comune di Vercelli.

Dedicata ai giovani dai 18 ai 28 anni, l'offerta prevede 8 posti disponibili sul territorio di Casale: uno presso l'Ufficio Ambiente, uno al Museo Civico, tre alla Giovanni Canna, uno presso l'Ufficio Manifestazioni di via Mameli, uno presso l'Ufficio Beni Culturali e uno all'Urp.

Il servizio dura 12 mesi e prevede un contributo mensile di 444,30 euro. Il bando sarà aperto fino alle 14 del 26 gennaio 2022 e per presentare la domanda sarà necessario essere in possesso di Spid, l’identità digitale. Le altre sedi di progetto degli enti partner sono a Vercelli, Alessandria, Novara Crescentino, Varallo, Gattinara, Santhià, Trino, Tronzano vercellese, Livorno Ferraris, Cigliano. Per maggiori informazioni sull'offerta completa del Comune di Vercelli (in tutto 67 posti) visitare il sito http://www.vercelligiovani.it/.