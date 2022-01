Jbm oggi al lavoro. Pepper a San Severo

CASALE MONFERRATO – Oggi riprende l’attività della Jbm Novipiù in vista della ripartenza in campionato che è stata fissata dalla Lega per domenica 16 gennaio.

In quell’occasione sarà recuperato l’ultimo turno di andata (inizialmente previsto per il 2 gennaio) che per la Jbm prevede il derby casalingo contro la Reale Mutua Torino. Una sfida molto attesa che determinerà anche l'accesso alla final eight di Coppa Italia.



Nel pomeriggio la squadra di coach Andrea Valentini si sottoporrà all’oramai consueto giro di tamponi prima di riprendere il lavoro in palestra (ultima seduta venerdì scorso). Col gruppo non ci sarà Dalton Pepper, che proprio ieri ha raggiunto l’accordo per proseguire la stagione in A2, girone Rosso, a San Severo.

La Novipiù aveva risolto il 20 dicembre il contratto a gettone con Pepper ma, in attesa di un nuovo ingaggio, il giocatore si stava allenando con i rossoblù. Ora l’ala di Philadelphia proseguirà la stagione con la formazione pugliese, una delle rivelazioni della prima parte di stagione.