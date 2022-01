Cade in casa in via Monteverde a Casale. Soccorsa dai Vigili del Fuoco

CASALE - Nella serata di oggi, alle ore 20, i Vigili del Fuoco di Casale sono intervenuti in via Monteverde per soccorrere una signora caduta in casa. L'accesso all'abitazione della donna è avvenuto da una finestra. In questo modo gli operatori sono riusciti ad aprire la porta per permettere ai sanitari del 118 di entrare nell'appartamento e trasportare la donna, cosciente, al pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito.

Sempre oggi, nel pomeriggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Colma di Rosignano per soccorrere un cane rimasto intrappolato tra un muro di cinta ed un sostegno di un cancello scorrevole. L'animale, decisamente spaventato, è stato tratto in salvo in pochi minuti e consegnato ai proprietari.