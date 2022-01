Malore al mercato di Casale. Muore una signora

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 10.15 - L'area, davanti a un ambulante di vestiario verso viale Marconi, dove la signora è venuta a mancare, è transennata. La presidiano Polizia e Polizia Locale. Si attende l'arrivo del medico legale per autorizzare lo spostamento della salma. Sul posto, intanto, i famigliari della donna, di circa 70 anni, si stanno radunando in un composto dolore.

Pare che la donna abbia chiesto aiuto negli ultimi istanti. I primi soccorsi le sono stati prestati da alcuni ambulanti che hanno provato a farla accomodare su una sedia e a porgerle dell'acqua. I sanitari del 118, così come le forze dell'ordine, sono arrivati in pochissimi minuti ma non c'è stato nulla da fare.

ORE 9.35 - Tragedia al mercato di Casale questa mattina, intorno alle 9. Per un improvviso malore, verosimilmente un infarto, è morta una signora. Inutili i soccorsi degli operatori del 118.