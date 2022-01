In cammino con la Befana: domenica 9 a Piacerreto (Cerrina)

CERRINA - Dopo la sosta forzata della scorsa edizione, torna nel 2022 quello che ormai per tradizione è il primo appuntamento annuale con le camminate in Monferrato. Cammini DiVini & Nordic Walking Valcerrina ritorna in quel di Piancerreto, frazione di Cerrina Monferrato, e nel rispetto delle norme vigenti, propone la data di domenica 9 gennaio con ritrovo a partire dalle 13.

L’occasione di festeggiare l’Epifania consente di ritornare insieme ai camminatori in questo angolo di Valcerrina, con lo scopo principale di far conoscere al pubblico alcune delle nostre realtà locali che contribuiscono allo sviluppo economico, sociale e ambientale del nostro territorio. Per questo il trekking invernale, nonostante le temperature fresche, offrirà scorci e panorami di incredibile bellezza.

Il ritrovo è previsto di fronte al locale circolo per poi partire per un percorso di circa 7 km., con un dislivello di 250 m. Dopo la partenza da Piancerreto ed aver attraversato i frutteti si sale dentro al bosco di castagni e acacie sfiorando lo stagno della salamandra salendo fino ad incrociare il percorso della Superga-Crea per poi continuare la salita fino sul Bricco di San Michele da dove si gode uno splendido panorama a 360° sulle colline dl Monferrato, dell’Astigiano e del Torinese. Da qui si inizia il ritorno su una comoda strada bianca che porterà fino al monumento dedicato agli Alpini per poi ricondurre in discesa verso la località Cascina Ramengo e quindi seguendo la strada asfaltata fino al punto di partenza per un caldo ristoro preparato dal Circolo Piancerreto Equipe che chiuderà la giornata in bellezza.

Quota di partecipazione 12 euro, comprensivi di accompagnamento e merenda finale.

La prenotazione è obbligatoria ed inoltre è richiesto anche il Green Pass per accedere ai locali del Circolo. Come previsto dalle disposizioni vigenti risultano tassativamente obbligatorie il rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento, oltre ad avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale.

Non ci saranno particolari difficoltà ma si consigliano scarponcini o calzature da trekking, una riserva d’acqua e abbigliamento adeguato alla stagione invernale.

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi ai seguenti riferimenti: Augusto tel. 339 4188277 – mail: augusto.cavallo66@gmail.com

In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a data da destinarsi.