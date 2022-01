Serie D, stop fino al 23

ALESSANDRIA - Anche la serie D si ferma: troppo alto il numero di contagi e, di conseguenza, di richieste di rinvio delle gare programmate per il 9 gennaio, ultima di andata.

Oggi era programmata una cabina di regia, con il Commissario della Lnd Giancarlo Abete, al termine della quale è stato deciso di far slittare di due settimane la ripresa: si ripartirà il 23 gennaio, con gli incontri del 9 e, quindi, con Hsl Derthona - Novara, scontro con la capolista, e Ligorna - Casale Fbc.

Le date del 9, 12 e 16 gennaio saranno utilizzate per mettere in calendario i molti recuperi in tutti i gironi, compatibilmente con i casi di positività nei singoli club e i provvedimenti delle Asl di competenza.

Recupero confermato

Si giocherà regolarmente, invece, l'ultimo incontro del girone B dell'Eccellenza piemontese, tra Castellazzo e Rivoli: già fissato per il 6, su intesa delle due squadre è slittato al 9, alle 14.30, al Comunale di Castellazzo, partita molto importante, per i biancoverdi, a caccia di punti salvezza.

A oggi il comitato regionale Figc ha confermato l'inizio del girone di ritorno dell'Eccellenza il 16, se non interverranno condizioni esterne tali da impedire il regolare svolgimento. "Siamo in attesa anche di nuove disposizioni dal Cts e dal Governo, perché se dovesse essere confermato l'obbligo dei 30 giorni dalla guarigione per effettuare le visite di idoneità - spiega il consigliere regionale, Gianni Baldin - sarebbe molto complicata la ripartenza, in tutte le categorie".