In provincia si lavora alle strade: gli interventi approvati

ALESSANDRIA - Molte le opere approvate dalla Provincia di Alessandria, su tutta la rete stradale. Lo annunciano il neo presidente Enrico Bussalino e il delegato ai lavori pubblici Federico Riboldi.

«Vogliamo partire con il piede giusto, continuando, nonostante le criticità dell’Ente, a riammodernare tutta la rete stradale del territorio provinciale. Essere la casa dei comuni vuol dire pensare a tutti in ugual modo e gli interventi deliberati sono mirati e puntuali in varie aree della provincia - dichiarano i due - A inizio anno ricominceremo il tour della provincia itinerante, dove incontreremo tutti i sindaci presso i vari cantoni stradali. Vogliamo ascoltare le esigenze del territorio per poi poter scegliere al meglio e impiegare in modo funzionale le risorse disponibili».

I progetti approvati nell'Alessandrino

I progetti approvati riguardano la riqualificazione della SP154 nei Comuni di Bosco Marengo e Novi Ligure, il ripristino delle reti paramassi e della pavimentazione sulla SP140 della Val Borbera, la sistemazione di scarpate oggetto di dissesto sulla SP7 nei comuni di Coniolo e Camino, lavori di risanamento del ponte sul torrente Staffora sulla SP105, il piano dei finanziamenti per il ripristino degli impianti di illuminazione danneggiati, miglioramenti alla sicurezza stradale sulla SP240 Alessandria - Nizza, sistemazione frana sulla SP5 nel comune di Gabiano, manutenzione straordinaria dei ponti sui torrenti Berche e Castellano e sistemazione frane in comune di Mongiardino Ligure.