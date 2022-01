Agriturismi, 1 milione di arrivi in meno: "Servono sostegni"

ALESSANDRIA - Con la fine delle festività e l’avvio del nuovo anno è tempo di bilanci per il comparto turistico. Il 2021 si è chiuso con quasi un milione di arrivi in meno rispetto a prima della pandemia nel 2019, soprattutto per effetto del crollo delle presenze degli stranieri ma anche degli italiani.

E’ quanto emerge dalla prima stima di Coldiretti, influenzata anche la frenata dei flussi turistici di fine anno. Si è concluso, dunque, un anno ancora difficile dopo un 2020 drammatico con appena 2,2 milioni di arrivi (-41,3% rispetto al 2019), il numero più basso dal 2010. La composizione degli ospiti rispetto alla nazionalità ha visto la prevalenza degli italiani con 1,5 milioni, in calo di circa mezzo milione rispetto all’anno precedente, mentre gli stranieri sono stati poco più di 669mila, in calo di oltre 1,1 milioni rispetto al 2019.

“Sicuramente i dati portano a una evidente difficoltà per il comparto che ha visto dei momenti favorevoli durante il periodo della primavera-estate, ma che con il risalire dei contagi ha, nuovamente, subito una battuta d’arresto - evidenzia Stefania Grandinetti, presidente Terranostra Piemonte e Terranostra Alessandria - L’agriturismo, comunque, svolge un ruolo centrale per la vacanza sul territorio provinciale perché contribuisce in modo determinante al turismo di prossimità”.

“La spinta verso un turismo 'sicuro' ha portato le strutture agrituristiche ad incrementare l’offerta di attività che vanno ad aggiungersi ai servizi innovativi per diverse tipologie di persone: dagli sportivi ai nostalgici, dai curiosi agli ambientalisti fino a chi apprezza la cucina della tradizione. Inoltre, le strutture agrituristiche svolgono anche un importante ruolo di presidio ambientale del territorio e della biodiversità”, aggiunge il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco.

L’agricoltura è storicamente il settore a maggiore resilienza, ma servono interventi concreti che consentano alle imprese di ripartire e di superare la crisi: “L’arrivo in questi giorni dei contributi previsti dal decreto del Ministero del turismo del 24 agosto 2021 a favore delle imprese turistico-ricettive, fortemente sostenuti da Coldiretti e Terranostra, per effetto della nuova crisi non è sufficiente a garantire la sostenibilità economica e occupazionale delle strutture per le quali è necessario ora prevedere nuove misure di sostegno”, la chiosa del direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco.