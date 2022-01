Oltreponte: riqualificazione aree industriali? Non solo

CASALE - Nell'ambito del progetto 'Oltreponte in Centro', a seguito dell'incontro dell'11 dicembre scorso e con l'avvicinarsi della data del 15 gennaio, entro la quale il Politecnico di Torino presenterà una ipotesi progettuale per il quartiere, il comitato SiAmo Oltreponte produce una sintesi delle proposte avanzate con una comunicazione inviata a sindaco e giunta.

«Premesso che le priorità per il nostro Quartiere e per la città di Casale sono le necessarie riqualificazioni delle aree industriali dismesse, non solo quelle su via Adam a cui purtroppo dalla fine dello scorso anno si è aggiunta l’area Cerutti, oltre a queste aree è necessario riqualificare l’ex Gaiero e l’ex Metano» dicono dal Comitato prima di elencare le proposte in caso di finanziamento di circa € 5 milioni da parte della Compagnia San Paolo.

Piazza Marinai d'Italia : è necessario che l'uso della piazza non venga modificato e restino tutte le attuali postazioni di parcheggio (circa 50) in modo da non penalizzare le attività - commerciali e non - attualmente presenti (Farmacia, Supermercato Despar, Lavanderia, Edicola, Prelievi Bancomat...). Come già segnalatovi precedentemente i clienti usufruiscono di queste attività commerciali proprio perchè hanno la comodità di parcheggiare davanti alle stesse , se l'ipotesi progettuale di rendere la piazza pedonabile in toto o anche solo in parte venisse realizzata si correrebbe il rischio di ulteriori chiusure dopo la filiale Unicredit penalizzando ancor più i residenti di Oltreponte. Le principali attività commerciali della piazza Marinai d'Italia da noi interpellate negli scorsi mesi sono contrarie ad una trasformazione della piazza in area pedonabile e vietata ai veicoli.

Prolungamento di via Silvio Pellico e allacciamento con via Carrera : abbiamo proposto il prolungamento ai piedi della massicciata ferroviaria di via Silvio Pellico verso via Carrera, in questo modo si otterrebbero benefici sul traffico in previsione anche della riqualificazione in area commerciale della ex IBL e della creazione di una nuova rotonda tra via Adam e via Carrera alleggerendo nel contempo l'immissione in via Adam da via Cabiati considerata un po' pericolosa . In questo modo si potrebbe riqualificare anche l'area del bocciodromo Gaiero (attualmente chiuso ) rendendola un vero punto di aggregazione. In occasione di questo prolungamento stradale si potrebbero effettuare un certo numero di fornici/aperture attraverso la massicciata ferroviaria in modo da aumentare la sicurezza idrogeologica di Oltreponte. Se nell'ottobre 2000, nel corso dell'alluvione, vi fossero state queste aperture nella massicciata non si sarebbe creato l'effetto diga con stagnazione e aumento dei livelli idrici visto che il nostro Quartiere presenta una rilevante pendenza verso la ferrovia.

Sottopassi e attraversamenti pedonali in via Adam : per rendere più accessibili entrambi i lati di via Adam e in previsione delle riqualificazioni delle ex IBL e ex Marietti si propone di creare almeno un paio di sottopassi sotto via Adam in prossimità di via Carrera e di via De Cristoforis in modo da favorirne i passaggi pedonali , delle biciclette e diminuire la pericolosità nell'attraversare via Adam.

Miglioramento del passaggio pedonale tra Strada Vecchia Vercelli e via Silvio Pellico : si propone di migliorare la "scorciatoia" pedonale che da Strada Vecchia Vercelli porta verso via Silvio Pellico attualmente tramite una scala metallica , si propone di migliorarne la fruibilità affiancando uno scivolo /stradina illuminata che possa permetterne l'uso anche per carrozzine per bambini, biciclette o carrozzine disabili.

Area verde ex discarica Bagna : per favorirne e incrementarne l'utilizzo si propone di aumentarne la piantumazione con numerose piante autoctone e installare una serie di attezzi ginnici ( come quelli della pista ciclabile in via XX settembre ) e di giochi per bimbi in apposita area / percorso attrezzato e video sorvegliato aumentando il numero di panchine nel tratto tra l'argine verso Morano e il retro Ufficio Postale.

Nuova postazione Bancomat e migliore funzionalità dell'Ufficio Postale: oltre alle proposte sopraccitate e ai necessari maquillage è necessario migliorare i servizi nel Quartiere e per questo in caso di vincita del bando ed effettivo finanziamento da parte della Compagnia San Paolo (Fondazione di Banca Intesa ) si propone al Sindaco e a codesta Amministrazione di richiedere a Banca Intesa l'apertura di una filiale bancaria o perlomeno di una postazione Bancomat in Oltreponte , è necessario inoltre aumentare i giorni di apertura e il potenziamento dell'Ufficio Postale di strada Vecchia Torino . Se si vuole incrementare il numero di residenti di Oltreponte è necessario migliorare anche i servizi e non solo la viabilità o il numero di Supermercati ed aree commerciali.

«Per tutte le concrete proposte e la fattiva partecipazione manifestata in ogni occasione da parte del nostro Comitato SìAmo Oltreponte siamo cortesemente a chiedervi di essere puntualmente informati sulle proposte e progettazioni che vi invierà a breve il Politecnico di Torino e per ogni successiva progettazione riguardante il nostro Quartiere con l’obbiettivo comune di migliorarne lo sviluppo, la coesione e la vivibilità».