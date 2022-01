Comunità Ebraica: la mostra di Mirco Marchelli visitabile fino a fine mese

CASALE - Alla Comunità Ebraica di Casale sarà possibile visitare la mostra di Marco Marchelli fino al 30 gennaio. L'esposizione dei tradizionali candelabri ebraici - inaugurata lo scorso 5 dicembre nell'ambito della Chanukkah - intitolata 'Riguardo ad un frastuono rimbombante' sarà quindi accessibile in sala Carmi nei giorni di apertura del complesso cittadino fino a fine mese.

Un mese tradizionalmente importante visto che nel mentre, il 23, in vicolo Salomone Olper inizieranno anche le iniziative per il Giorno della Memoria (il calendario degli appuntamenti è ancora in fase di definizione) con l'accensione dei 6 lumi e la lettura dei nomi caduti nei campi di sterminio.