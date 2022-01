Casale. Lo struzzo Totò scappa ancora: sanzionato il proprietario

CASALE - Aveva fatto il giro del web il curioso avvistamento, lungo la provinciale a Casale Popolo, dello struzzo Totò l'8 gennaio scorso.

A distanza di pochi giorni, poche ore fa, l'animale è stato nuovamente avvistato aggirarsi indisturbato nelle strade della frazione di Casale Popolo.

Un evento che ha richiamando l’attenzione di abitanti e passanti che hanno telefonato numerosi al comando di Polizia Locale di Casale.

Intervenuti sul posto, gli agenti hanno intercettato il grosso volatile in via del Pavone (casualmente una strada con il nome di un volatile) e avvisato immediatamente il proprietario che lo ha catturato e riportato lo struzzo nel proprio recinto.



L’uomo ha ricevuto un sanzionamento amministrativo per omessa custodia di animali.