Con 3 ordinanze arrivano nuovi divieti di sosta a Casale e Terranova

CASALE - Con tre ordinanze di lunedì 10 gennaio sono stati attivati nuovi divieti di sosta e obblighi di disco orario in alcune zone del centro di Casale e di Terranova. Nello specifico, proprio nella frazione si è deciso di vietare la sosta 0/24, prevedendo anche la rimozione forzata, agli autocaravan nel piazzale del peso pubblico.

«Grazie a un’azione congiunta delle forze dell’ordine – ha spiegato il sindaco Federico Riboldi - si è riusciti ultimamente a evitare lo svolgimento di nuovi rave party nelle campagne di Terranova. Nella speranza di riuscire a sventarli anche in futuro, abbiamo messo in atto un’azione preventiva, cioè vietare il parcheggio degli autocaravan nel piazzale del campo sportivo, dove solitamente si radunavano i partecipanti nei giorni precedenti i rave».

In città, invece, è stata istituita la sosta oraria di un’ora (nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 20) in corso Giovane Italia, tra piazza Martiri della Libertà e via Pagliano, e il divieto di sosta 0/24 con rimozione forzata in via Vercelli, tra via Oliviero Capello e via Addolorata, dal lato dei civici dispari.

Nell’attesa del posizionamento della nuova segnaletica, che avverrà nei prossimi giorni, saranno lasciati sui parabrezza delle auto in sosta, avvisi di cortesia per informare gli automobilisti sulle novità introdotte.

«Con queste due misure – ha sottolineato l’assessore Daniela Sapio – andremo incontro alle esigenze degli esercizi commerciali della zona di corso Giovane Italia garantendo una maggiore rotazione della sosta; mentre l’istituzione del divieto di sosta in via Vercelli rientra nel più ampio progetto di ridefinizione dell’assetto viabile di Borgo Ala, grazie alla realizzazione del nuovo, e ampio, parcheggio in piazza don Palena e ai nuovi stalli presenti di fronte al Commissariato di piazza Statuto. Con questo intervento, quindi, garantiremo una maggiore fluidità del traffico in via Vercelli, offrendo comunque un numero di parcheggi sufficiente a pochi metri».