Liceo della Comunicazione: al Balbo arrivano i professionisti dell'informazione

CASALE - Si prospettano mesi ricchi per il liceo di Comunicazione dell'istituto Balbo, con un ciclo di incontri con giornalisti, insegnanti ed editori che si estenderà da gennaio a maggio. Dallo scorso novembre, infatti, nella scuola casalese è stato attivato un laboratorio di scrittura e di avvicinamento al giornalismo.

Oltre al percorso di studio 'istituzionale', affidato a Massimiliano Francia, i ragazzi potranno quindi incontrare alcuni protagonisti del mondo dell’informazione, per portare tra i banchi di scuola l’esperienza reale che vivono coloro che, in diverse forme e da diverse prospettive producono o consentono la produzione di giornalismo. Gli incontri avverranno in modalità mista con le due classi del liceo della Comunicazione presenti e altri classi della scuola dei diversi indirizzi collegate attraverso la piattaforma a distanza.

Gli ospiti

A Giulia Di Leo, giovane giornalista (ed ex-allieva della scuola) l'onere di aprire il ciclo il 22 gennaio al liceo Lanza, dove affronterà il tema 'Diventare giornalisti. Vita in redazione'. Quindi a febbraio l’incontro con il professor Carluccio Bianchi docente di Macroeconomia Applicata all'Upo - e collaboratore de Il Piccolo - sull’importanza dei dati per una corretta informazione. Il professore cura in questo momento un osservatorio sul Covid in provincia di Alessandria, seguito da tutti noi con grandissimo interesse per la serietà con cui vengono elaborati tutti gli elementi della pandemia. L'iniziativa proseguirà poi con altri ospiti nei mesi successivi con la speranza di poter aprire le porte dell'Aula Magna anche alla cittadinanza.