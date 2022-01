Addio ad Adriana Massa, volto storico della sinistra casalese

CASALE - Mondo politico monferrino in lutto per la morte di Adriana Massa, 63 anni. Fatale un improvviso malore. La donna, ex funzionaria Inps, era componente del direttivo Novacoop. Lunga la sua militanza nella sinistra cittadina: Pc, Pds, Ds, Sel e Sinistra Italiana. Nel 2019 era in lista per Casale Cuore del Monferrato.

Era stata nel cda dell'Ente Manifestazione, presidente della Consulta Femminile e membro della Consulta per la pace.

«Un'ininterrotta linea rossa»

Così in una nota congiunta il segretario provinciale di Sinistra Italiana Marco Rossi (anche coordinatore di Casale Cuore del Monferrato), il coordinatore di Casale Cuore del Monferrato Davide Sorisio e il segretario cittadino di Sinistra Italiana Roberto Quirino: «Le sezioni provinciale e comunale di Sinistra Italiana, congiuntamente alla lista civica Casale Cuore del Monferrato, danno la triste notizia della scomparsa della compagna e amica Adriana Massa. Adriana era nata a Casale il 08/07/1958 e da qualche anno era andata in pensione dal proprio ruolo di funzionaria dell’INPS. Iscritta al PCI dal 1976, al PDS dalla sua costituzione, per passare poi ai Democratici di Sinistra, a SEL e approdare a Sinistra Italiana, ricoprendo ruoli nel direttivo locale, provinciale ed assemblea regionale, in un’ininterrotta linea rossa a cui aveva affiancato il prezioso contributo alla lista civica Casale Cuore del Monferrato. La sua vita, caratterizzata da un’impareggiabile impegno sociale e politico l’aveva vista ricoprire numerosi incarichi che è giusto oggi ricordare. Componente del comitato unitario antifascista; componente del direttivo e del consiglio di amministrazione Novacoop; presidente sezione soci Novacoop di Casale Monferrato; componente direttivo e presidente Auser Casale; consigliere di amministrazione ente manifestazioni; consigliere e vicepresidente di quartiere (Borgo Ala, Porta Milano, Nuova Casale); presidente consulta femminile comunale; componente consulta per la pace, la giustizia e la cooperazione allo sviluppo; componente commissione elettorale mandamentale; RSU funzione pubblica (INPS); volontaria di "Orizzonte Casale" (onlus di volontariato culturale), ed iscritta alla CGIL. Non ci sono parole adatte a descrivere la perdita di una persona così preziosa, l’unica cosa che possiamo fare è mantenere tutti insieme vivo il suo ricordo e prendere esempio dal suo impegno».