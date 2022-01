Servizio Civile: tempo fino al 26 gennaio per candidarsi ai progetti di Casale

CASALE - Scadrà il 26 gennaio il termine per presentare la propria candidatura al Servizio Civile 2022, che darà la possibilità a giovani italiani o stranieri dai 18 ai 28 anni di partecipare a un’opportunità unica per fare un’esperienza spendibile poi nel mondo del lavoro.

‘Dai un nuovo colore alle cose’ è lo slogan che caratterizza la campagna di promozione del bando, scelto dai giovani in servizio per invitare nuovi coetanei a candidarsi per il servizio civile, che anche quest’anno vede il Comune di Casale Monferrato aderire alla progettazione del Comune di Vercelli, che permetterà nel 2022 di avere ben 67 posti disponibili, di cui, a Casale, sette negli uffici comunali e uno in quelli della Diocesi.

Il bando è aperto fino alle ore 14 del 26 gennaio e darà la possibilità ai giovani prescelti di partecipare al servizio civile per una durata di 12 mesi percependo un contributo mensile di 444,30 euro.

Per avere più informazioni sui progetti è possibile visitare il sito di VercelliGiovani o contattare l'Informagiovani di Vercelli alla mail informagiovani@comune.vercelli.it o allo 0161 596 800, oppure l’Urp del Comune di Casale allo 0142 444339 o scrivendo a urp@comune.casale-monferrato.al.it.

Inoltre, per presentare la domanda occorre essere in possesso dell’identità digitale Spid. Per attivarlo, i residenti casalesi possono rivolgersi all'Urp del Comune in via Mameli, 21. Per prenotare un appuntamento è possibile collegarsi alla pagina del sito oppure telefonare allo 0142 444339.

I posti disponibili