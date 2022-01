Un annullo filatelico festeggia la parrocchia di San Valerio a Occimiano

OCCIMIANO - È Occimiano uno dei Comuni piemontesi scelti da Poste Italiane per presentare ai cittadini l'arte dei francobolli. Un annullo filatelico è stato realizzato per celebrare proprio la parrocchia di San Valerio e sarà disponibile sabato 22 gennaio dalle 10 alle 14 presso il Comune di Occimiano in Piazza Carlo Alberto. Alle 11 è prevista inoltre una cerimonia di bollatura alla presenza del referente filatelico territoriale Emiliana Conti, del sindaco Valeria Oliveri, del parroco Gianpaolo Cassano e di altre istituzioni locali.

L'edizione limitata riprodurrà la chiesa, mentre le cartoline proposte rappresenteranno una vista sul paesaggio del paese. Saranno come sempre disponibili le più recenti emissioni di francobolli, insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane, folder, cartoline, tessere, libri e raccoglitori per collezionisti.

Nei centoventi giorni successivi all’evento, il timbro figurato sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’Ufficio Postale di Casale, prima di trovare posto presso il museo storico della Comunicazione di Roma.