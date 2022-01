Casale: commando assalta la Credem

CASALE MONFERRATO - Un commando è entrato verso le 16 nella banca Credem che ha sede in centro e ha obbligato, i dipendenti a consegnare il denaro.

Al momento non si conoscono molti altri particolari se non che sono in atto la ricerca dei banditi. Il capitano Christian Tapparo, con i suoi uomini della Compagnia Carabinieri di Casale ha attivato l'antirapina.

Non è ancora chiaro quanti fossero i banditi. I militari sono arrivati sul posto quando la banda era ancora all'interno dell'Istituto bancario. I malviventi avevano bloccato le porte, riuscendo a scappare dal retro.

Sono in corso servizi di pattugliamento. Seguono aggiornamenti.