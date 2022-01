Casale, ennesimo rinvio. C'è il nuovo calendario

CASALE - Il ritorno in campo slitta ancora per il Casale.

Dopo una settimana intensa di lavoro, preperando nuove soluzioni tattiche, è arrivata la notizia di un rinvio, l'ennesimo, su domanda del Ligorna, che i nerostellati avrebbero dovuto affrontare domenica in trasferta. Nella formazione ligure ci sono casi di positività al covid e la richiesta di non giocare è stata accettata.

Per il girone A è la settima partita dell'ultima di andata che non sarà disputata (c'è anche Derthona - Novara): restano, a oggi, programmmate Bra - Caronnese, Rg Ticino - Sanremese e Sestri Levante - Vado.

Nuovo calendario

La serie D ha elaborato un nuovo calendario, per recuperare le due settimane saltate, inserendo più turni infrasettimanali, soprattutto per i gironi a 20 squadre, come l'A. Ci saranno, poi, da programmare i recuperi, che stanno aumentando, senza dimenticare gli impegni di Coppa Italia, come è per il Derthona, che deve disputare gli ottavi di finale.

Restano invariati l’appuntamento infrasettimanale del 14 aprile, che coinvolge tutti i gironi, e quelli del 2 e 16 febbraio per i raggruppamenti a venti e diciannove formazioni. Confermata la sosta del 20 marzo per la partecipazione della rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio e quella del 17 aprile per lPasqua. La stagione regolare si concluderà il 15 maggio.

Due i cambiamenti: il 30 marzo (9a di ritorno, 11a dei gironi A, B, D, H e I) e il 27 aprile (14a di ritorno, 16a dei gironi A, B, D, H e I) si giocheranno i due i turni infrasettimanali che coinvolgono tutti i gironi per recuperare le due settimane di sospensione dell’attività di gennaio e permettere così di terminare la fase regolare del campionato nei tempi prestabiliti.

Ecco il nuovo calendario del girone A da scaricare e conservare:

Nuovo Calendario Campionato Serie D Girone A