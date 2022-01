Energica: le bollette arrivano in ritardo per cause indipendenti dall'azienda

CASALE – Energica comunica ai suoi clienti che – per cause indipendenti dall’azienda - le bollette relative ai consumi di settembre-ottobre 2021 sono state consegnate con notevole ritardo rispetto alla data di postalizzazione (7/12/2021, come riscontrabile dalla distinta di spedizione).

L’azienda casalese si scusa quindi «per il disagio arrecato ancorché non dipendente da nostra negligenza e assicuriamo che metteremo in atto tutte le necessarie misure a tutela dei nostri clienti per evitare il reiterarsi della problematica evidenziata».

Gli uffici di Via Morano 1/C a Casale sono disponibili per fornire ogni informazione e chiarimento in merito ai contatti 800 845074 e servizioclienti@energicagas.it.