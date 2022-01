'Giusto la fine del mondo' fa doppia serata al Municipale

CASALE - Doppia serata per il prossimo appuntamento con la stagione teatrale 2022 del Teatro Municipale. Martedì 25 e mercoledì 26 gennaio andrà in scena 'Giusto la fine del mondo', opera di Jean-Luc Lagarce interpretato da Anna Bonaiuto, Alessandro Tedeschi, Barbara Ronchi, Vincenzo De Michele e Angela Curri. Regia a cura di Francesco Frangipane.

La storia ruota intorno alla figura di Louis, uno scrittore malato di Aids e prossimo alla morte, che, dopo essere stato lontano da casa per dodici lunghi anni, torna nel suo paese natale per rivedere i suoi familiari e comunicare loro la notizia. Ad aspettarlo troverà la madre vedova, i due fratelli e la cognata.

Ancora disponibili gli ultimi biglietti sia online (a questo link), sia presso i punti vendita aderenti o presentandosi al botteghino del teatro da mezz'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.