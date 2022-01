Novipiù, con Orzinuovi con il dubbio 'positivi'

CASALE MONFERRATO – La Novipiù, fresca di esaltante vittoria nel derby con Torino con conseguente qualificazione alla final eight di Coppa Italia, riceve Orzinuovi, che chiude la classifica.

Al PalaEnergica (domani ore 17), la seconda giornata di ritorno del campionato di A2 Lnp - Old Wild West. Match su cui pesa la situazione Covid con tre positivi in casa Jbm.

Qui Casale Monferrato

Alla vigilia del match sono emersi tre positivi in casa Jbm (tre anche a Torino, ultimo avversario della Novipiù). Il giro di tamponi effettuati oggi non ha evidenziato altre positività. Domani - fa sapere il club - i test saranno ripetuti. Solo a quel punto si saprà quanti e quali giocatori potranno scendere in campo.

A presentare la gara l’assistente Giovanni Piastra: “La partita contro Orzinuovi è sicuramente complicata: hanno cambiato molto rispetto all'andata, a partire dalla guida tecnica. Hanno giocatori di grande esperienza come Renzi e Sandri e hanno Corbett che è il loro miglior realizzatore. Noi dovremo fare una prestazione ad alto ritmo e giocare con attenzione, per iniziare il girone di ritorno al meglio”.

Attenzione massima anche da parte di Pendarvis Williams. “Orzinuovi è, nonostante la classifica, una squadra forte, con giocatori esperti per questa categoria. Noi dovremo essere bravi a fare la nostra partita, per regalare ai nostri tifosi un’altra gioia”.

Qui Orzinuovi

L’Agribertocchi degli ex casalesi Alessandro Muzio (ds) e il gm Marcello Filattiera (entrambi ex compagni di squadra di Andrea Valentini) sono la grande delusione della stagione. I bresciani hanno ingaggiato giocatori importanti per l’A2 come Renzi, Corbett e Sandri e sono incappati in una stagione molto negativa con cambio in panchina da Fabio Corbani a Massimo Bulleri, chiudendo l’andata con 13 sconfitte e 1 vittoria. Per cercare di svoltare gli orceani hanno rilasciato il deludente Aaron Epps e l’ex Derthona Marco Spanghero e firmato il playmaker sloveno Matic Rebec e l’esperto lungo Patrick Baldassare (che, però, non sarà disponibile).

Coach Massimo Bulleri: “Siamo attesi da una sfida complicata contro una squadra in salute fisica, mentale e tecnica. La nostra chiave dovrà essere quella di controllare il ritmo del gioco e far circolare bene la palla in d’attacco”.

Pre Partita

NOVIPIÙ JB MONFERRATO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato

Quando: domenica 23 gennaio, ore 17.

Arbitri: Terranova, Pellicani, De Biase.

Come seguirla: In diretta tv su MS Sport (digitale terrestre in chiaro) e MS Channel (satellite canale 814 piattaforma Sky e canale 54 piattaforma Tivusat). In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 35% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2