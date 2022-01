Leardi: il successo degli studenti Ferro, Fava e Deambrogio, da Roma fino a Malta

CASALE - Si chiama 'Mo.o.v.e.you - Mobilities for vet young learners' l'iniziativa promossa dal Collegio dei geometri e dei geometri laureati di Alessandria grazie alla quale due studenti del corso Costruzioni, Ambiente e Territorio dell'Istituto Leardi hanno potuto partecipare a uno stage professionalizzante di quattro mesi a Malta. Si chiamano Gabriele Fava e Irene Ferro, sono ex alunni diplomatosi nel 2021 che si sono imbarcati in quest'avventura nel settembre dello scorso anno.

Durante il tirocinio si sono occupati di progettazione attraverso i software professionali AutoCad 2D e SketchUp 3D, ma anche di misurazioni e rilevazioni sul campo.

Anche dal corso Amministrazione, Finanza e Marketing però arrivano soddisfazioni. È stato infatti recentemente premiato a Roma Leonardo Deambrogio della 5°A, per essersi classificato secondo alla fase nazionale delle Olimpiadi di italiano nella categoria Senior. Posto che gli è valso la vincita di una borsa di studio consegnatoli durante la cerimonia.