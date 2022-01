For.Al dalla parte dell'autismo: il bilancio di due progetti

CASALE - L'agenzia formativa provinciale For.Al e i suoi numerosi partner istituzionali tirano le somme di due importanti progetti a supporto delle problematiche nell'ambito dell'autismo.

Attraverso 'Energia per l'Autismo', con il finanziamento di Gruppo Amag, Gruppo e Fondazione Acos, Amv ed Energica sono state organizzate recentemente 16 ore di formazione a cura di docenti specializzati per 85 insegnanti di ogni ordine e grado della provincia, valide per i crediti formativi. Un'iniziativa che ha permesso di ottenere così personale scolastico ancora più preparato ad affrontare tematiche così complesse.

Nello specifico per il Casalese, invece, è alla fase operativa il progetto 'Figli di Aleramo' che, con fondi del Miur, sta dando la possibilità (dopo l'opportuna formazione e con un adeguato tutoraggio) di inserire in ambito lavorativo, con un tirocinio di sei mesi, di altrettanti allievi autistici ad alto funzionamento.