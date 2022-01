Cammini DiVini a Brusasco per la 'Camminata della Merla'

BRUSASCO (To) - Ritorna per la quinta edizione, dopo la pausa dell'anno scorso, la Camminata della Merla, un percorso collinare organizzato da Cammini DiVini. Appuntamento questa domenica, 30 gennaio, a Brusasco. Il ritrovo è previsto per le 13.30 in Via Martiri della Libertà 34, per partire in gruppo alle 14. Si rientrerà tra le 17 e le 17.30.

La camminata è lunga 7 km e toccherà la chiesa di San Pietro e il borgo Garibaldi, con il caratteristico castello di Brusasco. È prevista una sosta per una piccola merenda presso l'Agriturismo del Luogo a metà percorso. La quota di partecipazione è di 12 euro a persona, comprensiva di spuntino. Non è previsto un prezzo ridotto se si partecipa solo alla camminata.

La prenotazione è obbligatoria contattando Augusto Cavallo al numero 339 4188277.