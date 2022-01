PalaEnergica Paolo Ferraris stasera in Consiglio. Il Comitato: «Memoria già oscurata»

CASALE - Il consiglio comunale di Casale di questa sera sarà interamente dedicato alle mozioni dei consiglieri ancora in sospeso. All'interno del dibattito dovrebbe quindi trovare spazio anche quella (presentata a ottobre scorso) con cui il gruppo del Pd ha chiesto all'amministrazione di fare un passo indietro, ritirando il naming commerciale PalaEnergica, che da qualche mese affianca il nome di Paolo Ferraris, storico politico casalese a cui è da sempre intitolato l'impianto.

Nelle ultime settimane sono stati molti i volti politici (e non) a esprimere contrarietà alla sponsorizzazione, dando vita a un vero e proprio 'caso', che ha portato anche alla nascita del comitato 'PalaFerraris', che guarda alla serata di oggi con la speranza che il possa finalmente essere discussa, dopo il rinvio nell'ultima seduta pre-natalizia del parlamentino.

In consiglio 'slitta' il PalaEnergica e Lavagno punzecchia (tutti) i capigruppo Il dem non ha risparmiato neanche Luca Gioanola per la mancata discussione della mozione

«Giunge voce inoltre che sia già pronto il lancio del bando per la realizzazione e l'installazione dell'insegna 'PalaEnergica' sulla facciata del Palazzetto - spiegano dal Comitato - in aperta contraddizione con quanto contenuto nella delibera del 23 settembre 2021, che recita: '(la Giunta delibera) di disporre che venga comunque mantenuta l’attuale intitolazione a Paolo Ferraris, sia sulla facciata dell’impianto sportivo, sia in ogni forma di comunicazione ufficiale».

Quindi una puntualizzazione: «Già in queste ultime settimane si è potuto constatare che il nome di Paolo Ferraris è scomparso dai media. Ci domandiamo: non era meglio finanziare la società Casale Sport srl senza oscurare la memoria? Questa nuova insegna aggiungerebbe ai già cospicui finanziamenti un costo per Energica di altre decine di migliaia di euro, quando la stessa ha recentemente dichiarato che avrebbe sospeso ogni nuova sponsorizzazione per i noti motivi congiunturali. Quanto affermiamo è a tutela delle società e associazioni sportive fruitrici delle strutture sportive e nei confronti del pubblico poiché senza Paolo Ferraris non ci sarebbe alcun palazzetto di cui ci preme una corretta gestione amministrativa».

A essere prese di mira dal comitato presieduto da Anna Musso sono anche le tempistiche: «L'oscuramento di fatto del nome di Paolo Ferraris deciso in prossimità del 25° anniversario della morte; la presentazione della sponsorizzazione e del rendering della nuova intitolazione il giorno prima della delibera sopra citata e la predisposizione del bando prima della discussione della mozione in Consiglio comunale, a lungo procrastinata».

Infine, un'ultima stoccata: «Di questi tempi ci si aspetterebbe da parte di Energica e dal Comune un altro tipo di iniziative volte a incrementare gli aiuti alle aziende, ai cittadini, soprattutto alle fasce deboli. In considerazione dello sprezzante atteggiamento adottato dall’amministrazione comunale e dalla governance di Energica di ignorare le nostre ultime iniziative ci riserveremo di adire ulteriori verifiche nei confronti degli organismi di controllo. Inoltre, sabato 29 gennaio dalle 9:30 alle 12:30 a San Salvatore in Piazza Carmagnola si terrà una raccolta di adesioni al Comitato».