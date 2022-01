Al Municipale in scena i 'Tradimenti' di Harold Pinter

CASALE - Continuano gli appuntamenti della stagione 2022 al Teatro Municipale. Per la prossima settimana in scena sono attesi Stefano Braschi, Stefania Medri e Michele Sinisi con il loro 'Tradimenti'. Appuntamento martedì 1 e mercoledì 2 febbraio alle 21, per un doppio spettacolo nato dalla regia dello stesso Sinisi e basato sull'omonima opera del premio Nobel Harold Pinter.

La storia è quella di una relazione extraconiugale ripercorsa però a ritroso, dalla sua fine fino ai suoi esordi. Tutto inizia due anni dopo la fine del rapporto e termina prima che esso abbia inizio. Ma, oltre ai due amanti c’è anche il marito di lei, nonché migliore amico di lui.

I biglietti sono ancora disponibili al link https://www.vivaticket.com/it/biglietto/tradimenti/169306 o nei punti vendita vivaticket. Il botteghino a teatro aprirà un'ora prima dell'inizio dello spettacolo. Il costo d'ingresso è di 22 euro per il biglietto intero, 15 euro per gli under 30 (o per un posto in loggione) e 6 euro per gli under 18. Sarà obbligatorio essere in possesso del Green Pass rafforzato e dotarsi di mascherina Ffp2.