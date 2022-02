OZZANO - 20.03 - Una vettura e un mezzo agricolo sono rimasti coinvolti in un incidente stradale poco dopo le 19 sulla strada provinciale 457, quella che collega Casale ad Asti, all'altezza del primo cavalcavia che conduce in Valcerrina. Aggiornato il conto dei feriti: sono due, entrambi coscienti (uno in codice giallo) entrambi trasportati al Santo Spirito di Casale.

ORE 19.38 - Nel tardo pomeriggio di oggi, un trattore con il rimorchio si è ribaltato dopo uno scontro con un'auto lungo la provinciale Casale-Asti, alla "due punte", lo svincolo sulla provinciale tra Ozzano Monferrato e la frazione Madonnina di Serralunga di Crea. Sono in atto i soccorsi. I vigili del fuoco hanno estratto un ferito dai mezzi coinvolti nel sinistro. Il traffico è congestionato. Sul luogo anche i sanitari del 118 e i carabinieri.