Niente 'San Giuseppe' a Casale nemmeno nel 2022. L'ufficialità

CASALE - Dal 2019, anno dell'ultima edizione, Casale Monferrato non ospita la tradizionale 'Mostra Regionale di San Giuseppe' a causa della pandemia. Anche per il 2022, in realtà, si attendeva solo l'ufficialità del rinvio dell'evento.

Il 'nero su bianco' è arrivato dal Comune: «La sofferta decisione è stata presa nei giorni scorsi a seguito della prosecuzione della campagna vaccini al Polo Fieristico Riccardo Coppo, storica sede della San Giuseppe» commentano da Palazzo San Giorgio.

«Purtroppo a un anno di distanza – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra – ci ritroviamo, a malincuore, a dover rinviare ancora una volta la San Giuseppe. Il Palafiere è ancora sede del Centro Vaccini di Casale Monferrato e, anche dovesse essere chiuso nelle prossime settimane, non si potrebbe assolutamente garantire il pieno svolgimento della Mostra che, grazie all’impegno e alla professionalità della D&N Eventi Srl, organizzatrice dell’evento, negli ultimi anni era tornata ad essere una delle più importanti del Piemonte, e non solo».