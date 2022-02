Servizio civile: 8 posti disponibili nelle 4 sedi For.Al della provincia

Nelle sedi For.Al di Alessandria, Casale, Novi Ligure e Valenza ci sono ancora dei posti disponibili per svolgere il servizio civile universale nell’ambito del progetto 'Simmetrie collettive: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili'. Gli interessati dovranno affrettarsi a inviare la propria candidatura visto che il bando chiuderà alle ore 14 di giovedì 10 febbraio.

Il Servizio Civile Universale è un’opportunità formativa educativa e professionale accompagnata da un contributo mensile di 444,30 per dodici mensilità.

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone (indicando come filtro il codice riportato a fianco delle rispettive sedi si può accedere direttamente alla sede del progetto di interesse). I codici delle singole sedi (in ciascuna delle quali ci sono a disposizione due posti) sono i seguenti: 'R. Testa' di Alessandria codice 175512, 'B. Baronino' di Casale 175529, 'C. Canefri' di Novi Ligure 175543 e 'V. Melchiorre' di Valenza 175548.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposito sito web.