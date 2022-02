Polizia Locale di Casale: un 2021 da oltre 3500 interventi

CASALE – Con qualche giorno di ritardo per via della pandemia, la Polizia Locale di Casale ha celebrato questo pomeriggio San Sebastiano, il suo patrono. Prima dei tradizionali bilanci sull’anno da poco concluso in Comune, la messa officiata dal vescovo Gianni Sacchi, alla presenza di autorità militari e civili.

Con il comandante Vittorio Pugno si tirano le somme del 2021 anche se i numeri (ben 3.554 interventi), da soli, non possono raccontare la complessità del lavoro svolto da un corpo che, con 35 unità, nella sua declinazione di Polizia Locale del Monferrato, si è occupata per oltre 2.000 ore anche di 32 Comuni del comprensorio.