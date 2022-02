Cella Monte: riapre Palazzo Volta, con qualche novità

CELLA MONTE - Dopo lo stop a causa del Covid, riapre finalmente il museo di Palazzo Volta di Cella Monte, sede della Fondazione Ecomuseo Pietra da Cantoni. Una ricca raccolta documentaristica scientifica e geologica che ha approfittato della pandemia per rinnovarsi e diventare più 'moderna'.

Sono stati quattro gli interventi messi in atto in questo periodo: un nuovo Desk di accoglienza all'ingresso, una veste innovativa per la Sala della Geologia con 7 pannelli esplicativi e fossili delle diverse epoche geologiche, una nuova Sala degli Stucchi con la mostra permanente di fotografie d’artista curato da Ilenio Celoria e - lavoro che si concluderà entro l'estate - la realizzazione della Stanza dei Cavatori.

«Un importante traguardo reso possibile grazie al sostegno economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e alla collaborazione degli esperti Donata Violanti, Paolo Sassone e Alfredo Frixa, che hanno lavorato con grande passione e competenza» spiega il presidente Corrado Calvo. Le visite guidate riprenderanno a marzo, così come è attesa presto la programmazione dell’Enotrekking e di Genius Loci.