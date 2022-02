Torna Casale Città Aperta. La novità? Il percorso storico-militare monferrino

CASALE - Torna anche per questo mese la manifestazione 'Casale Città Aperta', la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti e i musei cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura, dal Museo Civico e dall'associazione Orizzonte Casale.

Sabato 12 e domenica 13 febbraio ad essere aperti saranno il Castello del Monferrato, domenica dalle 10 alle 12.30 e sia sabato che domenica anche dalle 15 alle 18; la Cattedrale di Sant'Evasio e chiesa di San Domenico entrambi i giorni dalle 15 alle 17.30; la chiesa di Santa Caterina il 12 dalle 15 alle 18 e il 13 dalle 10 fino alle 18; il Teatro Municipale, la Torre Civica e la chiesa di San Michele sabato dalle 15 alle 17.30 e domenica negli orari 10-12.30 e 15-17. Inoltre saranno visitabili anche il Museo Civico dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30; il Percorso museale del Duomo Sacrestia Aperta dalle 15 alle 18 e la Sinagoga e i musei ebraici solo domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.

A partire da questa edizione, inoltre, si aggiunge anche il nuovo 'Percorso storico-militare del Monferrato', percorso fotografico visitabile domenica dalle 10 alle 12.30 nella sede del Coordinamento Associazioni d'Arma di via Nassiriya. Sarà inoltre possibile partecipare a una passeggiata gratuita alla scoperta dei monumenti più importanti della città condotta dai volontari dell'associazione Orizzonte. Il percorso durerà circa un'ora e il ritrovo sarà al chiosco di piazza Castello (di fronte al Teatro Municipale) domenica alle 15.

Sarà obbligatorio indossare la mascherina e nei monumenti non di culto si potrà accedere solo con Green Pass rafforzato.