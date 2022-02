Novipiù, con Piacenza per cancellare il derby

CASALE MONFERRATO – Novipiù riceve Assigeco Piacenza per cancellare la delusione del derby di Biella.

La gara (PalaEnergica domani ore 18) è valida per la sesta giornata di ritorno del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Casale Monferrato

L’importanza del match nell’analisi del vice allenatore della Jbm Stefano Comazzi. “Sarà una partita importante per la classifica, visto che Piacenza è nelle nostre stesse zone. Dovremo replicare la grande prestazione dell'andata contro una squadra forte e versatile. Non ci sono grandi ricette: dovremo avere una grande concentrazione dal punto di vista difensivo e in attacco continuare con i nostri punti di forza”.

La voglia di rivalsa di Gianmarco Leggio, ala della Novipiù. “Siamo molto arrabbiati dopo il derby di Biella e abbiamo l’occasione per rifarci. L’Assigeco è una buona squadra, con un ottimo nucleo di italiani, e dovremo essere bravi a limitare Devoe, che è il loro miglior realizzatore. Daremo il massimo, contando anche sulla spinta del nostro pubblico”.

Emergenza nel reparto esterni per i rossoblù che non avranno Fabio Valentini (lussazione alla spalla) e non sanno se potranno schierare Matteo Formenti. Momento felice invece per il capitano Niccolò Martinoni che è appena diventato padre per la seconda volta.

Qui Piacenza

Piacenza si presenta con un record di 9 vittorie e 7 sconfitte, ma è reduce dal ko casalingo contro Pistoia (63-64). Miglior realizzatore della squadra di coach Salieri è Gabe Devoe, che segna 16.7 punti di media. Attenzione però al nucleo italiano formato da Luca Cesana (13.2 punti), Tommaso Guariglia (12.0) e Davide Pascolo (10.5). All’andata successo Novipiù 83-73.

“Affrontiamo una partita impegnativa - spiega coach Stefano Salieri - e dobbiamo essere concentrati su noi stessi per proseguire il percorso di crescita. Giochiamo contro un gruppo di qualità e atleticamente ben strutturato, per cui dovremo essere pronti a fronteggiare una partita difficile. Casale Monferrato all’andata ci ha messo sotto dal lato fisico, quindi, per giocarla fino in fondo è bene approcciare la palla a due con fiducia, energia e voglia di vincere. Fattori fondanti della nostra identità di squadra”.

In dubbio Lorenzo Galmarini. Il resto del gruppo è a disposizione.

Prepartita



NOVIPIÙ JB MONFERRATO – ASSIGECO PIACENZA

Dove: PalaEnergica “Paolo Ferraris”, Casale Monferrato

Quando: domenica 13 febbraio ore 18.

Arbitri: Silvia Marziali, Lorenzo Lupelli e Daniele Calella.

Come seguirla: In diretta su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Capienza al 35% e obbligo per gli spettatori di indossare la mascherina FFP2. Gli ex della gara sono Luca Cesana, il capitano dell’Assigeco, protagonista al PalaFerraris nelle stagioni dal 2018 al 2020 e, sponda Novipiù, per Matteo Formenti in Assigeco dal 2016 al 2019 e nella stagione 2020/21.