Novipiù a Mantova tenta il rimbalzo

CASALE MONFERRATO – Dopo la sconfitta di Pistoia (la terza nelle ultime tre trasferte) Novipiù tenta il rimbalzo. La squadra di coach Andrea Valentini gioca domani (ore 17), alla Grana Padano Arena contro la Staff Mantova di coach Giorgio Valli.

La partita vale per la ventesima giornata del campionato di A2 Lnp - Old Wild West.

Qui Mantova

Gli Stings sono reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale contro Treviglio (81-78) e al momento occupano l’ottavo posto in classifica (8 vinte e 10 perse). Miglior realizzatore della squadra di coach Giorgio Valli è Vojislav Stojanovic, che segna 17.0 punti di media. “Casale ha un roster molto lungo - analizza il tecnico - sono molto importanti dentro l’area perché hanno 4-5 ragazzi che disturbano molto e hanno tante caratteristiche quali tiro da fuori, fisicità, e profondità nel giocare spalle al canestro. È una squadra con tanta esperienza e la loro posizione in classifica non è un caso”.

Aggiunge la guardia Riccardo Cortese: “Casale sta facendo molto bene, è una squadra quadrata, con gerarchie ben definite e capace di giocare una buona pallacanestro. Ma omai tutte le partite che affronteremo saranno ostiche e nessuna sarà scontata”.

Nel turbolento finale di Treviglio-Mantova di giovedì sera è arrivata la squalifica del campo degli Stings e di Antonio Iannuzzi, entrambe commutate in multe.

Qui Casale Monferrato

Le difficoltà della seconda trasferta consecutiva in pochi giorni nelle parole di vigilia dei protagonisti. Il vice allenatore della Jbm Stefano Comazzi. “Altra trasferta impegnativa dopo quella di Pistoia. Mantova è una squadra che ha avuto un periodo di difficoltà dal quale si è risollevata. Con il nuovo allenatore hanno ritrovato vigore e stanno disputando partite di ottimo livello. È una squadra che fa della taglia fisica e della versatilità i punti di forza. Noi dovremo mettere in campo la nostra miglior versione, nonostante le difficoltà e fare la nostra partita dal punto di vista difensivo”.

La voglia di rivalsa di Matteo Formenti: “Siamo arrabbiati dopo la sconfitta di Pistoia, ma abbiamo la possibilità di rifarci. Mantova è una squadra solida e noi dovremo essere bravi a limitare il più possibile le loro bocche da fuoco. È la terza partita in una settimana, quindi la stanchezza giocherà un ruolo fondamentale, ma noi ci faremo trovare pronti”.

Pre partita

STAFF MANTOVA - NOVIPIÙ JB MONFERRATO

Dove: Grana Padano Arena, Mantova.

Quando: domenica 20 febbraio, ore 17.

Arbitri: Gagliardi, Ciaglia e Miniati.

Andata: Casale vince 79-73.

Come seguirla: La partita sarà trasmessa in diretta TV su MS Sport (402 del digitale terrestre) e su MS Channel (canale 814 di Sky) e anche su LNP Pass (streaming a pagamento). L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (www.facebook.com/JBMonferrato), Instagram (@jbmonferrato) e Twitter (twitter.com/jbmonferrato) di JB Monferrato.

Note: Assenti gli infortunati Fabio Valentini (Casale) e Matteo Ferrara (Mantova).