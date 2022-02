Tutto il calcio della provincia in tempo reale

La domenica di campionato delle formazioni alessandrine: segui in tempo reale i risultati, i marcatori e le classifiche di un turno che - come sempre - si annuncia estremamente interessante.

In serie D impegni delicati per Casale e Hsl Derthona: la formazione guidata da Modica riceve al 'Palli' una Caronnese che è uscita dalla zona play out grazie a tre successi di fila, mentre i ragazzi di Zichella vanno ad Asti alla ricerca della vittoria smarrita.

Eccellenza: trasferta a Dronero per un Castellazzo rimaneggiato - le scelte di Nobili sono praticamente obbligate - ed è fuori casa pure l'Acqui, di scena a Vanchiglia con la speranza di conquistare la vetta, al momento distante due punti.

Capitolo Promozione: la capolista Luese Cristo gioca a Chieri, contro il San Giacomo secondo della classe. Ci sono cinque punti di vantaggio da difendere, magari sperando in buone notizie dal 'Comunale' di Valenza, teatro della sfida tra gli orafi e la Novese del grande ex Mattia Greco.

In Prima Categoria il Felizzano va Costigliole, punti pesanti in chiave salvezza sono invece in palio per Tassarolo e Cassano, rispettivamente contro San Giuliano e Solero.

Riparte da zero, in Seconda Categoria, la corsa a due tra Atletico Acqui e Frugarolese, la Vignolese vuole invece tornare leader in Terza Categoria. Attenzione, però, al Lerma, che adesso punta alla vetta.