A fine aprile ritorna il trekking dei Castelli Bruciati

VAL CERRINA - Ritorna l'edizione primaverile del 'Gran Trekking del Monferrato dei Castelli Bruciati', iniziativa organizzata dall'associazione Cammini DiVini. Si tratta di un percorso in quattro tappe con partenza e arrivo a Cerrina Valle lungo 100 km.

Attraversando in totale 11 Comuni della Valle Cerrina, il percorso sfiora a nord la ciclabile Vento ed a sud lo storico percorso della Superga-Crea. Le tappe previste sono: venerdì 22 aprile, Cerrina Valle - Piagera di Gabiano per un totale di 24 km; sabato 23 aprile, Piagera - Pontestura (26 km); domenica 24 aprile, Pontestura - Rocchetta di Pontestura (25 km); lunedì 25 aprile, Rocchetta – Cerrina Valle (25 km). Sarà possibile partecipare all'intero cammino o alle singole tappe, è prevista ogni giorno una tappa a metà percorso per il pranzo. Per le iscrizioni, obbligatorie e da sottoscrivere non oltre il 17 aprile alle 12, contattare Augusto Cavallo (guida escursionistica professionale e istruttore di Nordic Walking) al 339 4188277 o a augusto.cavallo66@gmail.com.

Il costo di partecipazione ad ogni singola tappa è di 15 euro a persona, mentre per l'intero cammino 50 euro (comprensive di organizzazione, accompagnamento, assicurazione e trasporto per il rientro serale).