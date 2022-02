Caso ex Ufim: Afeva chiede l'aiuto ai capigruppo consigliari casalesi

CASALE - È rivolto ai capigruppo consigliari di Casale l'appello di Afeva in merito al caso ex Ufim, ancora senza soluzione. La richiesta è quella di un incontro, in mancanza della Commisione Sanità, con Alberto Drera, Giampiero Farotto, Benedetto Riccobono, Francesco Mazzucco, Luca Gioanola, Fabio Lavagno (1986) e Giorgio Demezzi.

«Dal maggio scorso abbiamo richiesto e ottenuto incontri con i Direttori Generali Asl Al e Az Ospedaliera Alessandria che per noi non sono ancora addivenuti ad una soluzione circa le nostre serie preoccupazioni» dichiarano la presidente Giuliana Busto e il coordinatore sanità Bruno Pesce. Il mancato rinnovo della convenzione tra gli ospedali di Casale e Alessandria, così come il depauperamento del personale dedicato all'ex Ufim infatti «compromettono l'attività di ricerca e cura e pongono numerosi interrogativi». Sulla stessa scia desta anche preoccupazioni il tentativo, tramite bando, di individuare un nuovo responsabile dell'S.s.d. Casale che «pare andare nella direzione di una separazione di tale attività coordinata».