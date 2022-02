Il Comitato casalese continua con l'attività di tamponi rapidi

CASALE - È un bilancio positivo quello del nuovo servizio Tamponi Rapidi Antigenici della Croce Rossa di Casale, attivo dal 6 gennaio di quest'anno. Sono più di 2500 i tamponi effettuati fino ad ora e l'operazione continua.

Sono in totale 6 gli operatori sanitari coinvolti insieme ai volontari del Comitato. Il servizio è aperto a tutta la popolazione (adulti e bambini) in giorni variabili a seconda della disponibilità degli operatori. Per avere ulteriori informazioni riguardo i giorni e gli orari e per prenotare bisogna contattare tramite WhatsApp il numero 335.470.122.