La biblioteca Luzzati di Casale riparte con un mese ricco di appuntamenti

CASALE - Tornano le iniziative della Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati di Casale. Dopo lo stop degli scorsi mesi a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, riprendono gli appuntamenti con letture, laboratori, passeggiate e storie dedicati ai più giovani.

Si partirà alle ore 17 di oggi con il primo laboratorio dedicato al Carnevale, per creare maschere personalizzate e dei personaggi di Arlecchino e Colombina e giocare con la carta. Al termine del laboratorio ci sarà quindi spazio per una foto di gruppo mascherati. Il secondo appuntamento con i laboratori di Carnevale sarà per le ore 16 di lunedì 28. Numero massimo di 8 bambini accompagnati da un adulto.

Martedì 1° marzo, invece, sarà la volta di ‘Una carta, una storia, letture’ con animazione teatrale della compagnia Teatro della zucca. Alle ore 17 al Salone Tartara i protagonisti saranno una valigia piena di oggetti e un mazzo di carte da cui pescare: si gira una carta, inizia una storia. Fiabe da tradizioni che arrivano da lontano e anche da vicino, che popoleranno gli spazi con principesse e re, maghi e animali parlanti. Numero massimo di 25 bambini accompagnati da un adulto.

Il sesto incontro del ciclo di ‘Il Parco va in Biblioteca, la Biblioteca va al Parco’ con laboratori e passeggiate organizzati dalla Luzzati e dalle Aree protette Po Piemontese, con il contributo della Compagnia di San Paolo, si terrà martedì 8 marzo. Per questo mese Renza Baiardi proporrà alle ore 17 nel torrione del secondo cortile del Castello del Monferrato l’evento ‘La mangiatoia… per uccelli’, durante il quale si scoprirà come realizzare, con semplici materiali di recupero, una mangiatoia artificiale. Numero massimo di 15 bambini accompagnati da un adulto.

‘Sveglia! La primavera sta arrivando’ è il titolo dell’atteso laboratorio orticolo curato da Giovanni Ganora in programma per giovedì 10 alle ore 17, che andrà alla scoperta delle imminenti fioriture con piccole nozioni sulle piante e un’applicazione pratica finale. Numero massimo 15 bambini con accompagnatori.

Il 22 e il 31 marzo torneranno anche i martedì e i giovedì ‘da favola’, le letture a bassa voce a cura delle insegnanti volontarie che si svolgeranno, nell’ambito del progetto ‘Npl – Nati per leggere' dalle ore 16 alle ore 18.

Simona Fiora sarà protagonista martedì 29 alle ore 17 della lettura, con laboratorio artistico – espressivo ‘È primavera orsetto!’. Numero massimo di 8 bambini accompagnati da un adulto.

Il mese di marzo si chiuderà mercoledì 30 alle ore 17 con l’associazione Orizzonte Casale che, per il ciclo di incontri dal titolo ‘Ma che bel castello Marcondirondirondello’, presenterà Assedio al Castello: nozioni e curiosità su come si attaccavano le fortezze e su come ci si difendeva in caso di assedio, con descrizione delle diverse macchine inventate e usate. Numero massimo di partecipanti 15 con accompagnatori.

Per partecipare alle iniziative, tutte gratuite, è obbligatoria la prenotazione, oltre all’uso della mascherina, l’igienizzazione delle mani, la distanza interpersonale e il Green Pass rafforzato per gli adulti. I contatti per dare la propria adesione sono biblioluzzati@comune.casalemonferrato.al.it, 0142-444302, 0142 444308 o 0142 444297.

Con marzo riprendono anche le restanti attività della Biblioteca Ragazzi, come le visite su richiesta delle scolaresche alle sale della Luzzati o le proposte per ricordare importanti personaggi della letteratura: proprio in questi giorni, per esempio, un tavolo della biblioteca è stato dedicato al pedagogista e scrittore Mario Lodi nel centenario dalla nascita, prima iniziativa di Un anno speciale, per un maestro speciale.